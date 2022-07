15:06

El presidente de la Junta recibe hoy, en Valladolid, al alcalde de Léon. Sobre la mesa cuestiones como la ampliación del parque tecnológico u obras en marcha como las de la estación de autobuses, el conservatorio o el centro de salud de El Ejido.

Susto ayer, en el Bierzo, por un incendio en la central térmica de Compostilla II, en Cubillos del Sil, en pleno proceso de desmantalamiento. El humo fue visible desde muchos puntos de la comarca. No hubo daños personales.

Sanidad confirma un caso de viruela del mono en un varón joven, atendido en el Hospital del Bierzo. No tuvo necesidad de ingreso y presenta síntomas leves.

La víctima de la violencia de género lo que necesita es seguridad y para eso debe cumplirse la legislación. De ello hablan en León magistrados, fuerzas de seguridad, psicólogos, asistentes sociales y administraciones, que participan en unas jornadas organizadas por el Consejo General de la Abogacia Española.

El Ayuntamiento de León no puede atender la llamada de auxilio del consistorio de San Andrés del Rabanedo, que pide ayuda ante la paralisis adminsitrativa que está provocando el elevado número de bajas entre su personal.

El Magistral de Ajedrez de León ya tiene emparejamientos. El numero 1 del torneo, Vishy Anand, se enfrenta al leonés Jaime Santos en la primera semifinal de hoy. Mañana Andrey Esipenko frente a Boris Gelfand.

Fiestas de San Cristóbal en Cubillos del Sil. Hoy concierto de Ivan Ferreiro.