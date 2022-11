04:58

Aluvión de críticas a la Junta por la ambigüedad de su apoyo para conseguir que la Agencia Espacial Española recale en Castilla y León. No ha cumplido las bases que pedian indicar el orden de preferencia de las distintas candidatas, en este caso, León, Cebreros (Avila) y Palencia.

El alcalde de León espera que eso no tenga repercusiones, la UPL exige una rectificación y el propio presidente Mañueco dice que la decisión de la sede la toma el Gobierno de Sánchez y que si León puede presentar ahora candidatura es porque la Junta realizó inversiones anteriormente.

Hay otra agencia en liza: la de Salud Pública. La Junta apostaba por Salamanca pero ahora admite tambien a León y Burgos.

Ante una crisis oculta pero latente, el empresario del año de la FELE aboga por convertir la dificultad en oportunidad. Juan María Vallejo, presidente de la constructora GEOXA, asegura que en el sector hay actividad con obras en marcha pero poca mano de obra por la falta de relevo generacional.

La Universidad de León nombra doctores honoris causa al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al veterinario e investigador experto en encefalopatía espongiforme bovina, Juan José Badiola.

La Avenida de los Cubos, en León, se abrirá en Navidad y el entronque con Carreras, en abril del 2023.