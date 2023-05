09:59

El inesperado adelanto electoral, que ha anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, esta misma mañana en Mocloa, acaba de activar los resortes de los grupos políticos. La resaca electoral se transforma en reorganización de estrategias in extremis y en Radio Nacional de España hemos recolectado ya algunas reacciones. Escuchábamos en portada a Pollán y Carnero, pero desde el propio partido del gobierno central, el alcalde de León en funciones, Jose Antonio Diez, respeta la decisión. Sorpresa también para la Unión del Pueblo Leonés, que consideran que no es nada normal la decisión de Pedro Sanchez. Pero lo cierto es que para los leonesistas llegan en un momento dulce por el apoyo ciudadano que les llevará, dice su secretario general Luis Mariano Santos, a contar con representación en el parlamento por primera vez en su historia. El coordinador provincial de Izquierda Unida en Segovia cree que el adelanto perjudica a los partidos de izquierda como Podemos y Sumar porque no van a tener tiempo para configurar una propuesta electoral sólida. En cualquier caso, Carlos Serrano cree que no beneficia a ningún partido. Asombro también en Por Ávila... que ha anunciado que pensaba presentarse a las elecciones generales... después del refuerzo electoral obtenido este domingo. Ahora acelerarán los plazos...