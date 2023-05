02:29:40

La sanidad desde diferentes prismas abren este amanecer de martes. Primer sonido, el de la espera para ser atendido por un médico especialista en la comunidad. Lo cuenta la delegada de la Organización de Consumidores y Usuarios en Castilla y León, Rebeca Miguel.



120 días, 4 meses desde que nos dicen que nos van a operar hasta que se entra en quirófano. En citas de atención primaria, las del médico de cabecera, la comunidad tiene mejores cifras, de hecho la segunda mejor del conjunto nacional. Pero sigue sin ser suficiente. Falta de médicos que han protagonizado numerosas protestas en estos meses. Otro sonido desde otro lado de la sanidad, la de los médicos en las cárceles. Los que atienden a los presos. Hay 54 disponibles, solo se han ocupado, nueve. Nueve médicos en los siete centros penitenciarios. En Soria por ejemplo desde hace una semana no hay médico. Se niegan a ocuparlo y en ocasiones las tareas terminan haciéndolas los enfermeros. Reciben plus de peligrosidad, pero no les compensa lo que allí se vive.



La tan escuchada salud mental, de la que se sigue hablando. Es Manuel Salgado, de ACAIP al que eenseguida escuchamos.

Y otro ámbito más, el de la sanidad animal que ayer paralizaba la lonja de Salamanca pidiendo que se modifique la normativa sobre gestión sanitaria para el control de la tuberculosis.