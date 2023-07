09:54

El Partido Popular de Soria ha ganado la batalla judicial por la Diputación después de que el Tribunal Constitucional no admita a trámite el recurso de amparo presentado por el Partido Socialista. Tras varias semanas con polémicas sobre quién gobierna debido al desacuerdo en el conteo de algunos votos tras las municipales y varios procesos judiciales se conformará la Diputación el miércoles 26 de julio. Todo ello, después de que este viernes el Constitucional notificase que inadmitía el recurso presentado el martes por el PSOE. El Tribunal considera que no se vulneran los derechos constitucionales. Javier Muñor, secretario de organicaión del PSOE en Soria reconoce que tienen sensación agridulce porque lo respetan pero no lo comparten. Con esta resolución se avala la mayoría absoluta para el PP en la insticución provincial. Recordarles que ya hubo una sentencia el pasado viernes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) que daba la razón a los populares en el reparto de diputados provinciales realizados de la zona de Almazán y Soria. Este reparto dejaría al PP con 13 diputados y al PSOE con 11 en la institución provincial. Benito Serrano será el nuevo presidente de la Diputación y se felicita por este resultado.

La consejera de Familia, Isabel Blanco, habló ayer en la localidad palentina de Baltanás de medidas para ayudar a la conciliación de la vida familiar y laboral. Se ha referido por ejemplo al Bono Concilia, cuyo plazo de solicitud acaba hoy precisamente. El Bono Concilia supone una ayuda de 750 euros por hijo menor de tres años para gastos en servicios de conciliación que hayan tenido que contratar los padres por razones laborales. Hasta esta mañana se habían presentado 14.341 peticiones, que se incrementará algo al terminar la jornada. Es un número similar a las 14.716 del año pasado, que se tradujeron en 13.300 bonos concedidos. En este año la consejera espera atender todas las solicitudes, pues se ha aumentado el presupuesto en un millón de euros, hasta 11 millones.