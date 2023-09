15:01

Si juntásemos en estos momentos a cien personas en este estudio de radio de manera aleatoria, 25 de ellas podrían estar viviendo en un estado de pobreza. Quizá no tendríamos que tirar de estereotipos para localizarlas, podrían ser cualquiera, y cuando hablásemos con ellas quizá descubriríamos que la pobreza a la que se da foco tiene una sombra alargada formada por la vergüenza. Muchas de esas personas no están viviendo en la calle o no han ido a pedir ayuda o alimentos a un comedor social. Tendrán casa, familia a cargo, trabajo o estarán en el paro pero esa vergüenza hará acto de presencia cuando haya que decidir por ejemplo si el desayuno de este último fin de semana de mes toca hacerlo con menos alimentos a cambio de tener una compra más. PArte de esas 25 personas quizá sí necesiten esas prestaciones públicas para cubrir necesidades. Por eso, desde la Red europea de lucha contra la pobreza creen que declaraciones como las que escuchábamos ayer del consejero de Empleo MAriano Veganzones asegurando que hay gente en el sofá prefiriendo las ayudas, precisamente no ayudan. Las declaraciones del mimebro de Vox en la Junta No han gustado a su socio de gobierno en el ejecutivo autonómico.



Y mientras esto sucede en la cotidianidad del día a día, en la escena política los focos y los micrófonos vuelven a apuntar a Oscar Puente que tendrá un nuevo y particular cara a cara con Alberto Nuñez Feijóo. El acto tendrá lugar en el Congreso de los Diputados que tiene calificativo para el PP de CyL, un "lodazal". Puente, que dijo ayer en TVE que se divirtió, manda recado a Feijóo Luces y sombras en esta portada informativa.