14:54

Ayer jornada autoafirmativa de Partido Popular y Vox. Se aludió mucho dentro y fuera, antes y después de las votaciones, del peligro populista, pero Mañueco y García Gallardo blandieron la mejora de votos de sus formaciones... también dentro y fuera. Dicen que el pacto transmite sensaciones positivas y que la gente no le tiene miedo. Una cosa está clara: en la Comunidad, en su gobierno, no se van a retrasar los pactos, por cuestiones de imagen, porque ya están hechos.

La resaca del domingo llega a la sede del parlamento de Castilla y León. Ovaciones a Mañueco y a Carnero, al comienzo del debate.

Entre los asuntos más destacados del pleno, el presidente de la Junta estima la puesta en servicio de la unidad de Radioterapia de Soria para el año 2025, pero el procurador del grupo UPL-Soria Ya, Ángel Ceña, no se lo cree y así lo ha dicho.

Por otro lado, la Junta de Castilla y León no contempla aprobar ayudas directas al campo para solucionar el drama de la sequía. Así lo ha señalado el consejero de Agricultura y Ganadería, de VOX, Gerardo Dueñas, que defiende un plan paliativo adelantando, al 16 de octubre, el pago de la PAC en el porcentaje máximo que autorice la Unión Europea, entre otras cosas.En el ámbito del empleo, hemos conocido que la consejería de Empleo trabaja por la supervivencia de la empresa Marelli, que presentó un Expediente de Regulación de Empleo en la Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, el pasado 26 de mayo.Ayer el vicepresidente de la Junta, de VOX, se congratulaba de los resultados obtenidos por su partido tras la municipales. Asegura que el gobierno de Castilla y León servirá de ejemplo en toda España y que la dirección nacional tomará una decisión global sobre la negociación de los pactos de gobierno.

VOX ha pasado de 64 a más de 300 ediles, en Castilla y León, tras las votaciones del domingo.

Y otra cuestión: el consejero de Cultura informó ayer de que el retablo de la iglesia de La Barbolla, pueblo deshabitado de la provincia de Soria, ha sido desmantelado. Llamó a prestar atención a la situación de los pueblos despoblados.Y después de la sesión, ayer, en las Cortes, el procurador de la formación naranja en Castilla y León Francisco Igea se pasó por el 24 Horas, de Televisión Española. Planteó la necesidad de crear una plataforma. Da por fracasado el proyecto de refundación del partido de Inés Arrimadas. Igea se opone a la decisión de su partido de no presentarse a las elecciones el 23 de julio y optará por la abstención.