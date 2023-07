04:59

El ascensor de la ladera norte de Parquesol ya opera con normalidad fuera del periodo de prueba. La instalación que elimina la barrera de los 180 escalones entre Arturo Eyries y Parquesol han sido financiados con fondos europeos junto a una inversión de 6'3 millones de euros del anterior equipo de gobierno.

El líder de la oposición también ha lamentado que el gobierno municipal no haya mantenido la ambición de su gobierno con los conciertos de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Puente ha desvelado que estuvo a punto de firmar contrato con la banda estadounidense The Killers. Un concierto internacional al nivel de Jason Derulo, no como los DJ's que ha desvelado el ayuntamiento en las últimas horas, según el exalcalde.