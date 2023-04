04:59

Arrancamos en esta mañana de martes, con cielo despejado y 4 grados, en el centro de la capital vallisoletana.

El candidato del PP, al Ayuntamiento de Valladolid, ha anunciado que, ((si es elegido alcalde)), creará una nueva Concejalía de Mayores.

Un departamento "específico y único" que se encargaría de atender "todas" las necesidades de este segmento de población... que desarrollaría programas de "envejecimiento activo" y que llevaría a cabo planes para atajar la soledad NO deseada.

Y es que Jesus Julio Carnero ha recordado que un 27% de los vecinos de la ciudad tienen más de 65 años, y que más de 13 mil, ((de más de 75 )), viven solos.

Por eso, ha avanzado la puesta en marcha de la iniciativa: "Contigo".



A Jesus Julio Carnero le preguntábamos ayer por ésa propuesta de Oscar Puente, de crear un centro de ocio "acuático "en el Pinar de Jalón, y aseguraba que... dada situación de sequía, NO le parece el proyecto más adecuado... Dice que NO ES lo que Valladolid necesita.

Y seguimos con más propuestas...

porque "Valladolid TOMA LA PALABRA" ha planteado que se amplien los "Caminos Escolares Seguros" para que los niños puedan acudir a pie a sus colegios.

Maria Sanchez, candidata



Por cierto que, los principales candidatos a la alcaldia de Valladolid... de PSOE, PP, TOMA LA PALABRA; CIUDADANOS y VOX van a mantener mañana por la tarde un debate, en la sede de la CEOE de Valladolid.

Se abordará la movilidad, la futura zona de bajas emisiones o el corredor Atlántico de Mercancias.

Tb en página política...

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca estuvo ayer en La Cisterniga, apoyando a su alcaldesa, a Patricia Gonzalez, y alli, ambos hicieron hincapié en que es "inconcebible", que este municipio de más de 10 mil habitantes, NO cuente con un centro de salud... que solo se disponga DE un consultorio que cierra a las 3 y que NO atiende "urgencias".



Y sin dejar la provincia... En los sucesos:

ha sido detenido en Tiedra un joven acusado de una agresión sexual a una menor de edad, ((que se habrÍa producido el pasado Jueves Santo en los baños de un establecimiento publico)).

Se ha decretado su ingreso en prisión... y la Guardia Civil mantiene abierta la investigación.

Y en crónica de tribunales... ratificada la pena de 3 años de prisión para un joven por matar al novio de su madre en Nava del rey. Le absuelve de asesinato porque actuó en defensa propia.

Precisamente....

La huelga "indefinida" de los funcionarios de justicia, unos 600 en la provincia, se mantiene... Hoy segunda jornada, para reclamar una subida salarial. El seguimiento, se sitúa en un 80%.

Juanjo Banciella, portavoz de CSIF



Y mientras el gremio de libreros de Valladolid ha señalado que la situación del sector es buena... Que han aguantado a pesar de la pandemia y los soportes electrónicos... aun teniendo pérdidas (de entre un 10 y 20%). Su presidente, Pablo de Garay ha animado a acudir el proximo domingo a la Plaza España, para celebrar el dia del libro y comprar en las casetas de las 22 librerias que se van a ubicar alli.



Y es que habrá descuentos del 10%.

Precisamente, tb este domingo, en el Dia de nuestra Comunidad... la localidad de Torrelobaton va a acoger el mercado comunero, con recreaciones históricas y puestos de artesanía.

Y tb se ha confirmado que en Villalar de los Comuneros, estará la portavoz del Ejecutivo Central, Isabel Rodriguez.

Por cierto el Gobierno Central ha dado luz verde a 12 millones 300 mil euros en ayudas a mas de 5700 agricultores de Valladolid, para compensar la subida del precio de los fertilizantes.

Una partida, dentro de las medidas de apoyo para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania.

