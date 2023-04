15:01

Un centenar de personas se manifestó ayer tarde contra el desalojo legal del hotel Marques de la Ensenada,ocupado por el colectivo La Molinera desde 2018,bajo el lema 'Por Valladolid, contra la especulación: La Molinera no se desaloja.



El edificio está hoy tapiado y ayer no hubo detenciones.



El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado que son los propietarios los que deben tomar la iniciativa ante la ocupación de inmuebles, ya que el ayuntamiento NO tiene competencias para el desalojo si no se trata de una propiedad municipal.Puente confia en que el nuevo dueño de este inmueble,una empresa de Zamora, presente pronto su proyecto para este edificio.



Las confiterías Cubero de Valladolid echarán el cierre definitivo el 31 de mayo por falta de relevo generacional.Los locales de Cubero se pondrán a la venta. La actividad de esos negocios, dice el propietario, Enrique Cubero, aún está por conocer.