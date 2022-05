09:58



No tengo nada que disculpar. Son las palabras del vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, esta tarde en Soria. No se arrepiente de nada tras decirle a la procuradora socialista con discapacidad, Noelia Frutos, que iba a hablarle como si fuera una persona normal.



Quien sí se ha diculpado ha sido el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Unas palabras que no le han gustado nada al líder de los socialistas en la comunidad, Luis Tudanca porque cree que son falsas. El problema, según Tudanca, es que Mañueco ha metido en el gobierno a la extremaderecha.



Siete personas detenida en Guadalajara por estafar más de 350 mil euros a una vecina de Ávila, utilizando la modalidad conocida como "estafa amorosa". Tras contactar con ella a través de una red social, se hicieron pasar por un agente especial de seguridad de EEUU, que se encontraba en Siria, y necesitaba sacar un dinero de ese país.