Castilla y León Informativos Informativo Soria 08:45 - 17/06/22 15:03 El puerto del Temeroso dejerá de ser punto negro, al abrirse esta mañana el tramo de autovía entre Venta Nueva y Santiuste. Soria Ya realizará un acto reivindicativo en las inmediaciones del corte de cinta. El pleno del ayuntamiento de la capital aprueba el pliego para la contratación del servicio de basuras que asciende a 60 millones durante 15 años y la remodelación de las travesías. Representantes de la empresa pública INISA informa a las pymes sorianas sobre las convocatorias de ayudas para innovación que están en funcionamiento.Los cursos de la Fundación Duques de Soria se inaugurarán el día 21. El ayuntamiento de la ciudad organiza diversas actividades en la semana LGTBI. El central brasileño Dos Santos renueva con el Río Duero de voleibol. Más opciones

[an error occurred while processing this directive]