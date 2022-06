Castilla y León Informativos Informativo Segovia 8:45 - 30/06/22 15:02 La Granja recupera este jueves la normalidad total después de estar toda la mañana de ayer tomada por un dispositivo de seguridad nunca visto por la visita de la Reina y los acompañantes de los mandatarios de la cumbre de la OTAN, entre ellos estaba la primera dama de los Estados Unidos Jill Biden. CODINSE ha celebrado su asamblea de socios y han manifestado su preocupación por la escasez de viviendas en alquiler que estén en buenas condiciones para asentar población. También se habló de la situación de la sanidad, las telecomunicaciones o el Plan de Desarrollo Industrial del Nordeste. El ayuntamiento de Segovia no se plantea subir el precio del billete de autobús urbano. El concejal de Hacienda, Jesús García, ha dicho que estudiarán el decreto anti crisis del Gobierno que incluye ayudas directas y reducción de los abonos de transporte. La alcaldesa de Segovia, Clara Martín, hará esta mañana balance de fiestas el mismo día que se inaugura oficialmente el Folk Segovia 2022 Finalizan ls fiestas de la capital. A las seis de la tarde, está previsto el último acto del programa de ferias, con la ofrenda floral en el santuario de la Fuencisla. En la Sala de las Caballerizas del Torreón de Lozoya se inaugura la exposición que recoge los trabajos presentados al segundo Concurso de Fotografía Tiempo de Creación: “El agua de la vida”, una colaboración de la Fundación Caja Segovia y la Diócesis de Segovia. El uruguayo Antonio Fagundez ganó la ultima etapa de la Vuelta ciclista a Segovia. Al final, la victoria en la general fue para el ruso Igor Igoshev del club ciclista de Cataluña.

El Balonmano Nava ha fichado, para la próxima semana, al extremo derecho Sergio Casares mientras se ha confirmado que Szymanowsky y Cidoncha dejan la Gimnástica Segoviana. Más opciones

