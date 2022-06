15:01

A las nueve y media está prevista la inauguración en el campus de la UVa de una jornada sobre responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas derivada de la COVID, con la presencia del presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco.

La consejeria de sanidad de la Junta ha destinado 440 mil euros para el servicio de diálisis peritoneal y hemodiálisis a domicilio en la provincia de Segovia. Este convenio es por dos años y permitir atender a 10 pacientes del Hospital General de Segovia.

La Consejería de medio ambiente saca a licitación tres nuevas depuradoras en la provincia: en la Matilla, Maderuelo y Fuentesúco de Fuentidueña por un importe de un millón 400 mil euros.

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este jueves la declaración de la Casa de las Cadenas, situada en la Plaza Conde Cheste, como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento y se resuelve así el expediente incoado en 1982.

La guardia civil ha entregado al museo de Segovia 3 piezas de patrimonio cultural que se ofertaban en portales de venta on line. Se trata de una estela funeraria del siglo XII, un cáliz del XVIII y el libro de cuentas de una iglesia de Sebúlcor del XVII. Las tres piezas fueron localizadas por patrullas de la guardia civil que rastrean en Internet delitos contra el patrimonio.

Agentes medioambientales piden a senderistas o ciclistas que anden por el campo que no recojan a las crías de corzo porque no están abandonados, la madre siempre está cerca aunque no se vea. Esta advertencia viene a raíz de una cría de corzo que unos ciclistas entregaron en el Ayuntamiento de Matabuena, creyendo que estaba abandonada.

Ya se puede visitar la nueva exposición del Museo Esteban Vicente, que ha traído 9 obras de Joaquín Sorolla, con la temática de los jardines que ambos pintores cultivaban en sus casas.