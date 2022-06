Castilla y León Informativos Informativo Segovia 8:45 - 17/06/22 14:59 Medio millón de euros es el coste de los remates del edificio CIDE que comenzó a construirse en 2010. El ayuntamiento de Segovia ha aprobado este jueves el proyecto de obras. La alcaldesa no ha querido decir cuándo estarán terminadas. El Partido Popular por su parte ha criticado los gastos, dice que el PSOE engaña a los segovianos con el coste de este edificio porque el concejal de desarrollo económico dijo que seríasn 300 mil euros. Pablo Pérez dice que el edificio es “un pozo sin fondo" y acusa a la alcaldesa de no informar del pago de 50 mil euros por las costas de un juicio relacionado con este proyecto. Segovia contará con más ambulancias. Según el nuevo contrato de transporte sanitario de la junta, se suman a la flota otros 14 vehículos, pasando de 48 a 62. Entre ellas, se incluyen dos Ambulancias de soporte vital avanzado para urgencias en Cuéllar y Boceguillas. María José Tapia, de 35 años, es ya la primera mujer que preside la Cámara de Comercio de Segovia. Este jueves se celebró la votación de la institución cameral que aprobó por unanimidad su candidatura y la de su comité ejecutivo. Hoy se pone en marcha en Cuéllar el primer Festival Internacional de Artes Inclusivas. Hablaremos en unos instantes con su organizadora, Nuria Aguado. Esta mañana se presenta la programación de los conciertos de las velas de Pedraza. En deportes, Los socios de la Gimnástica Segoviana ha aprobado las reglas que determinarán la conversión del club enb sociedad anónoma deportiva. Se estima que cada acción de la Segoviana costgará unos 50 euros. Por ahora, la asamblea ha aprobado que los precios de los abonos sean los mismos que la temporada pasada. La conversión en sociedad anónima deportiva se decidirá el próximo mes de Septiembre. Álvaro Senovilla, es el nuevo entrenador del Balonmano Nava. Es la tercera vez vuelve al club navero y lo hace con el objetivo de “devolver la ilusión al club que le ha permitido desarrollarse como profesional”, según ha declarado. Este fin de semana, Segovia acoge la final del Campeonato de España de Goalball, un deporte para discapacitados visuales en el que también participan personas videntes. La única condición es que todos los jugadores llevan los ojos tapados. Los partidos se disputarán en el pabellón Agustín Fernández y participarán los cuatro mejores equipos de España en categoria masculina y femenina. Ya queda menos para que baje por fin el termómetro, pero todavía hay que pasar este viernes, de más calor. Protección civil ha decretado en nuestra provincia nivel amarillo por altas temperaturas. Más opciones

