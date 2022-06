Castilla y León Informativos Informativo Salamanca 08:45 - 17/06/2022 15:03 La Plataforma de Salamanca para la defensa de la sanidad Pública ha convocado la novena marea blanca para denunciar la situación tanto de la atención primaria como de la atención especializada. 1.506 docentes se presentarán este sábado en Salamanca a las oposiciones de educación infantil y primaria, en la especialidad de educación física. La ciudad de Béjar recupera las fiestas del Corpus Christi, declaradas Fiesta de Interés Turístico Internacional en el año 2.019, por la presencia de los famosos “Hombres de Musgo”. El sábado actuará en el Multiusos Sánchez Paraíso de Salamanca, Robe Iniesta. Más opciones

