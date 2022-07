15:00

Fernando Pablos, portavoz de educación del PSOE en las Cortes de Castilla y León, ha lamentado que los estudiantes de la región no puedan optar el próximo curso al bachillerato general. El sindicato SATSE valora positivamente el Real Decreto Ley para estabilizar 65.000 empleos sanitarios en toda España. Proyecto DRIACH, plataforma geoespacial para hacer frente a los incendios forestales, hablamos con Diego González, Investigador principal del proyecto. El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha la campaña contra el abandono de mascotas: "En vacaciones, no me abandones".