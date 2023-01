14:51



Precaución porque Castilla y León ha activado la alerta por viento y nieve en casi 20 puntos de la comunidad. Los operativos de los ayuntamientos ya trabajan a estas horas para despejar accesos de colegios y hospitales. Los camiones tienen prohibido el acceso a las carreteras de montaña más impenetrables por el temporal y ya hay embolsamientos de vehículos en la autopista que conecta la comunidad con Asturias.

Sexto día de polémica sobre el aborto y no parece que vaya a remitir pronto. VOX amenaza al PP de Alfonso Fernández Mañueco con revisar el pacto de gobierno si no se materializa sobre el papel el protocolo antiaborto. Un protocolo, recordamos, inexistente y que no se va a tramitar tal y como ya ha anunciado Mañueco. Ambiente tenso y los consejeros populares apenas tienen agendadas apariciones públicas esta mañana.