14:59

El tira y afloja entre consejería de Sanidad y sindicatos sigue a 24 horas de la huelga de personal de Sacyl prevista para mañana. CSIF, UGT y CCOO lo dejan sobre la mesa. No moverán ficha hasta que el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, firme el acuerdo del 8 de mayo con los sindicatos. Ayer la reunión prevista para primera hora se tensó hasta el punto de no salir de la misma si no acudía nadie que pudiese negociara el acuerdo, inicialmente fue una directora general sin potestad negociadora quien acudió pero tras la comparecencia ante los medios de los sindicatos, finalmente fue la gerente del Sacyl quien les recibió.



Portada sanitaria en la que nos hacemos eco de una enfermedad silenciosa pero muy conocida, hoy es el Día de la enfermedad Celiaca. Falta mucho dicen desde las asociaciones de afectados. En Castilla y León Actualmente más de 25.000 tienen celiaquía, según 3 de cada 4 no han sido diagnosticados. Un periplo de pruebas, de análisis que puede extenderse años hasta que se da con el resultado. Con una dieta acorde se puede llevar una vida con calidad, pero el problema, una vez más está en los precios. Según la Federación de asociaciones de Celiacos la cesta de la compra se encarece 538 euros más al año para quienes tienen que comprar pan, pasta o harina sin gluten. Productos del día a día que para ellos se convierten en todo un lujo.