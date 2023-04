14:55

El Plan de prevención y extinción de incendios ha sido aprobado por la Junta de Castilla y León. Primero de carácter anual, con operativo todo el año, pero, nunca mejor dicho, sigue sin llover a gusto de todos. El consejero Juan Carlos SUárez Quiñones, critica al gobierno central por falta de diálogo con las comunidades.



Desde el gobierno confía en que el plan de prevención y extinción esté a la altura de los de otras comunidades con alto riesgo. La ministra Teresa Ribera, además es clara, pide que no se entienda que tener un operativo todo el año sea entendido como una pérdida de dinero.



El plan no cuenta con el visto bueno de los sindicatos que aseguran que apenas tiene novedades y que el incremento de personal que se anuncia no es real ya que solo destina mas presupuesto para estabilizar a la plantilla actual. Una gota que colma el vaso ante una primavera seca y con lluvias testimoniales como las de estos días. El riesgo de incendios es mayor cada día que pasa. Lo contamos en este informativo.