14:58

Este martes es una de esas fechas marcadas en el calendario. Llega la campaña de la renta. Toca sacar la calculadora y hacer cuentas. La fecha ordinaria es del 1 al 30 de Junio. pero desde esta madrugada ya se puede presentar la declaración de la Renta ppor internet y se puede además acceder al borrador para comprobar si este año sale a devolver o a pagar. Eso sí, como cada año por estas fechas llega con recomendación. Rebeca Miguel, delegada de la OCU en CyL lo cuenta. En las próximas horas además de la Iglesia, las organizaciones no gubernamentales también explicarán la posibilidad de marcar la denominada X solidaria para destinarlo a fines sociales.

Además, esta tarde a las 6 tendrá lugar en Castilfrío de la Sierra, en Soria, el funeral de Fernando Sánchez Dragó, que fallecía ayer en esta localidad donde tenía una de sus casas. El escritor fue recientemente elegido premio de las Letras de CyL cuyo galardón será entregado, ya a título póstumo en apenas dos semanas. De hecho terminó el viernes su discurso.

Esto en la portada, pero no perdemos de vista la política. en apenas mes y medio hay elecciones municipales y las visitas de los representantes políticos no hacen sino incrementarse. Este año no hay autonómicas, de hecho hace un año se producía la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta. Preguntamos a los partidos, en unos minutos. Antes vamos con algo más templado, el tiempo.

La Junta amplía la declaración de época de peligro medio de incendios forestales en Castilla y León hasta el 17 de abril. La Comunidad sufre 91 fuegos en la última semana, todos ellos por intervención humana por imprudencias, accidentes o intencionalidad

En la carreteras la operación especial de tráfico de Semana Santa cerró esta madrugada con 7 fallecidos. La provincia con más siniestros mortales, tres en concreto, ha sido Zamora... Hoy de hecho la Delegada del gobierno ofrecerá más datos sobre ello.