14:58

Hoy, dedicamos esta portada a los más jóvenes de la casa. Muchos estarán en estos momentos terminando de preparar su mochila, revisando que llevan todo dentro, libros, agenda o haciendo el último repaso mental de los apuntes antes del examen que quizá hoy toque hacer. Harán su camino, el de siempre, para llegar al colegio o instituto. Su jornada lectiva habitual. Pero algunos de ellos quizá lleven otra mochila que pesa más y se ve menos, la del miedo. La del temor a si en ese camino a clase se va a encontrar con sus acosadores, esos que se aprovechan para burlarse de sus andares, de su físico o simplemente, de su silencio. Esta no es la cara del acoso escolar, es la cruz que muchos de ellos portan cada día a sus espaldas. Hay miedo a la incomprensión, a no ser aceptado, a que los adultos también se rían. A ellos y a quienes lo ven desde fuera pero callan lo que pasa en el pupitre de al lado, este mensaje de quien mejor puede transmitirlo, otros jóvenes de primaria y secundaria.



Es el Día Internacional del Acoso Escolar, los datos oficiales hablan de 64 casos de acoso escolar y 74 de ciberacoso en el último año, pero, como todo lo que toca a víctimas vulnerables, sin denuncia, no hay estadística. El objetivo de la comunidad educativa es visibilizarla realidad que vemos en stories, en tuits o en mensajes que nos hacen pensar que algo no va bien. Poner voz a quien, simplemente, no puede hablar. Un examen de conciencia. Son deberes para todos.