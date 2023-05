30:05

Las huelgas en el sector de Justicia han sido protagonistas durante más de un mes en toda Castilla y León. Cuerda tensada con el ministerio de Pilar LLop que ayer se rompía con incluso un incidente que, según nos confirmaban fuentes oficiales, obligaron a que el servicio de seguridad rebajasen la tensión dirigida a la ministra, en la tarde de este jueves, como consecuencia de la protesta de los funcionarios de justicia que tuvo lugar en la localidad salmantina de Peñaranda de Bracamonte. Hoy en Salamanca capital inciden, quieren negociación.



La ministra aludida Pilar Llop acudía precisamente esta mañana a Valladolid donde no aceptaba el encuentro que le esperaba a las puertas por parte de algunos funcionarios manifestantes. Después aseguraba que espera contar con el apoyo del resto de grupos parlamentarios para sacar adelante las leyes de eficiencia organizativa pronto.



Esto en el último día electoral que sigue empañada por Nuevas denuncia por posible fraude de votos. En este caso la última conocida a un alcalde de la localidad salmantina de la alamaeda del gardón de apenas 70 habitantes. La supuesta amenaza proferida por el alcalde del PP se hizo en plena calle y le obligó a votar o, según la denuncia "habría jaleo"

Ayer se amplió hasta el 1 de junio el nivel de peligro medio. Ese día, precisamente, tienen cita, a las once y media de la mañana con el consjero de Medio Ambiente a quien han acusado de no tenerles en cuenta a la hora de abordar el operativo antiincendios. Esperan un reunión igual que las anteriores, que califican vacías de contenido. Si no, habrá protestas avisan.



En este tiempo informativo también les hablaremos de los fisioterapeutas. Personas que ayudan no solo a jóvenes o deportistas como acostumbramos a ver sino a muchas personas que cada vez acuden más a las consultas. Eso sí, la sanidad pública aún cuenta con déficit de estos profesionales que atiendan a aquellos que no pueden permitirselo. Ese es uno de los obstáculos, otro el intrusismo.

Los tres detenidos por la presunta agresión homófoba en Pozaldez (Valladolid) se encuentran en libertad con cargos, tras haber pasado a mediodía de este jueves a disposición judicial en Medina del Campo, Son dos hombres de 21 años y otro de 42 , todos ellos familiares, se acogieron a su derecho de no declarar, y más tarde quedaron en libertad con cargos. Los hechos sucedieron el pasado fin de semana en esta localidad mientras el joven agredido, se encontraba con sus amigos bailando y de repente recibió un golpe fuerte en la cara que provocó que cayera al suelo, tras lo que fue agredido con puñetazos y patadas.

Abierto un paso alternativo en la nacional sexta entre las provincias de León y Lugo después del accidente de tráfico entre dos camiones ocurrido esta mañana en el enlace de la nacional con la autovía A-6, entre Labllo y el Castro.

La entrada y salida estuvo bloqueada durante algo más de dos horas, desde poco antes de las ocho de la mañana hasta pasadas las diez.

Un accidente en el que resultó herido leve el conductor de uno de los camiones y justo en el lugar en el que se desvía el tráfico por las obras que se realizan en la autovía por el derrumbe del puente de O Castro.