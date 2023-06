25:06

La disputa judicial entre la Junta de Castilla y León y el ministerio suma un capítulo más. Hoy los veterinarios de la comunidad han pedido el cese del consejero Gerardo Dueñas después de lo sucedido estas semanas. Semanas sí, porque desde que entrase en vigor la orden de la consejería de Agricultura que flexibilizaba los controles al ganado en la comunidad ante el aumento de casos de tuberculosis bovina y la posterior orden del ministerio no han dejado de sucederse reacciones dentro y fuera de la comunidad. Incluso fuera de España. ASí lo explican Manuel MArtínez Domínguez del sindicato de Veterinarios de la comunidad. El consejero señalado comparecía poco después ante los medios. Dice Dueñas que pese al aviso de los técnicos, ellos siguieron adelante con la resolución por la grave situación que sufren los ganaderos. En esa interpretación, la Junta decidió ser un poco más flexible. Eran conscientes de que esto podía ir en contra de la legislación europea. Y más, dice que no se pone en peligro nada



Eso sí, no se dan por vencidos y aseguran que trabajarán en desarrollar la actual orden. Mientras tanto el ministerio mañana pùblicará en el BOE la nueva orden por la que se deja sin efecto tanto la orden ministerial que controlaba a su vez la de la Junta y que prohibía el movimiento de ganado. Se vuelve así a la situación anterior a mayo, como si no hubiera sucedido nada. Movimiento de ganado pero con controles.

Además hoy es día de nervios. Los hemos pulsado con nuestros micrófonos en algunas de las casi 40 sedes de la comunidad donde se desarrolla la EBAU. La prueba de acceso a la universidad a la que se presentan más de 10.000 alumnos. Han empezado la mañana con Lengua y Literatura aunque el día para muchos ha comenzao muchas horas antes. Son más de 10.000 alumnos los que se han presentado a las pruebas de acceso a la universidad. Hace unos minutos ha concluido la prueba de Historia. Enseguida les contamos sus testimonios.

Hoy es el día nacional del donante de órganos. En 2022 los resultados de donación en Burgos fueron muy buenos. Así lo asegura María Eugenia Perea, médico coordinadora de trasplantes del Hospital Universitario de Burgos, quien explica que nuestra provincia está muy por encima de la media nacional en donantes....si en España y Castilla y León hay una media el año pasado de 46 donantes por millón de habitantes, en Burgos son 60. Conocemos la situación también en Salamanca.