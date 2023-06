25:03

Baja el paro. Lo lleva haciendo ya más de dos años de manera consecutiva. Desde 2021. La última estadística, la del mes de mayo deja una bajada de 4.459 personas, el sector servicios de nuevo el más beneficiado.

Esto en un clima que no deja sino de subir entre el gobierno central y el autonómico. Aunque aún no es formal el requerimiento a la Junta pidiendo que se restablezca el Servicio de Relaciones Laborales, el SERLA. El secretario de Estado de Empleo ha avisado a la Junta de Castilla y León para que se recupere el servicio cuanto antes y continuará defendiéndolo, avisa, también desde la vía jurídica.



Lo laboral en la primer página de este VIERNES 2 de JUNIO, y que va ligado directamente, a la educación. El ámbito educativo al que también prestaremos mucha atención durante este tiempo de noticias. La burocracia sigue siendo todo un obstáculo, no solo para los padres que cada comienzo de curso o etapa tiene que hacer múltiples trámites, sino también para los docentes. Según un cuestionario de STECYL, respondido por más de quinientos docentes, El 85% de los docentes admite que los trámites les distraen de su labor profesoral.



La junta electoral de zona de León ha declarado nulas todas las papeletas de Vox al Ayuntamiento de León en las que constaban 25 nombres en lugar de 27, como sería preceptivo, según ha anunciado este viernes las presidenta del órgano, Beatriz Serrano.

Si se confirma que hay 400 votos nulos de Vox, los recurrirá el partido porque es la cantidad de sufragios suficiente para estar en juego un concejal más, que ganaría esta formación -que logró dos ediles- en detrimento del PSOE, que ganó las elecciones con once concejales.

El hombre de unos 30 años detenido este jueves por la Policía Nacional en el municipio segoviano de El Espinar en relación a la desaparición de una menor de 14 años en Albacete, que fue localizada junto a él, es profesor universitario y continúa arrestado en dependencias policiales de Segovia. LA menor fue trasladada a su domicilio familiar con sus padres, él previsiblemente será puesto a disposición judicial este sábado. La chica desapareció de su casa en Albacete el pasado sábado y ese mismo día, según las pesquisas policiales de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) Central de la Policía, fue captada junto a un hombre de unos 30 años en la estación madrileña de Chamartín. Se cree que ambos viajaron juntos en un tren desde Albacete hasta Madrid.