05:00:40

La despoblación sigue siendo el principal caballo de batalla en Castilla y León. Crecimiento debido al balance entre población española y extranjera. Esta última aumentó en 4.508 personas, un 2,67 por ciento. En el lado opuesto cayó la española en 4.131 personas, lo que supone un retroceso del 0,18 por ciento. Medio urbano y rural que hoy protagoniza esta primera página informativa. Además empiezan a incorporarse los MIR a toda Castilla y león el consejero de Sanidad ha aprovechado para reclamar más unidades docentes sobre todo en el medio rural. Alejandro Vázquez que considera que el sistema de financiación castiga a la comundiad.

Ayer por cierto les contábamos los datos del informe de la OCU que estimaba en una media de 3 días la espera hasta ser atendidos por el médico de cabecera. Hoy el consejero de Sanidad Alejandro Vázquez rebaja esa cifra hasta los 1,66 días. Sanidad en la portada informativa en la que también vamos a hablar del personal médico en los centros penitenciarios de la comunidad. Son 8 en Total, hay 54 plazas posibles, solo hay ocupadas 11 plazas. Reciben plus de peligrosidad pero no compensa los insultos, las amenazas que viven a diario y que actualmente, dicen desde ACAIP no les compensa.

Hoy ha contestado a ello la Delegada del Gobierno en la comunidad. Virginia Barcones, vacantes que se van a suplir con interinos aunque sin plazos.



El Consejo Consultivo acoge unas jornadas sobre trata y explotación sexual.

Allí, diversas asociaciones que trabajan con trabajadoras sexuales debaten sobre los servicios y atención que ofrecen a las víctimas, así como los nuevos modelos y escenarios de la prostitución... Aunque actualemnte ya no hay un perfil definido de la mujer que ejerce la prostitución, sí hay un factor común, en la mayor parte de los casos: caen en la trata para sacar adelante a personas a su cargo.



En Castilla y León mayor incautación en Ávila, 12 kilos de cocaína de los que algunos poseían el sello de autenticidad del cártel de Jalisco. Una operación en la que han sido detenidas dos personas que transportaban droga oculta en un vehículo cuando circulaban por la autopista AP6.



Tras el asalto sufrido hace un mes y medio, el banco de alimentos de segovia ha recuperado a través de donaciones casi un 70% de lo sustraído. Hoy Drylock les ha entregado 8 mil unidades de pañales infantiles de todas las tallas. Rufo Sanz, gerente, ha dado las gracias por la solidaridad.