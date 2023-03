25:06

Los veranos registrados en los últimos años son cada vez más largos y calurosos. El denominado cambio climático no deja de ser más que eso, episodios en los que cada vez este ptrón se repite más y cada menos tiempo. Y los recursos, no son inagotables. Llegan épocas en las que muchas personas se desplazarán a los pueblos para pasar unos días de descanso. Pero imaginen si al llegar solo se puede comprar agua embotellada o acudir a una potabilizadora portátil para depurarla. Es lo que ocurre en almaráz de Duero en Zamora, con apenas 400 habitantes censados. Conocemos su situación.



Para la presidenta de la CHD el cambio climático es una realidad y se prevé una reducción de las aportaciones al Duero del 11 por ciento en los próximos años. Los embalses de la Cuenca del Duero se encuentran al 76,4 por ciento de su capacidad, esto son 9 puntos por encima del porcentaje del pasado año y permiten ver con cierto optimismo la campaña primaveral. Espera Mara Jesús Lafuente que no haga falta más restricciones en el regadío salvo en el Pisuerga Bajo Duero, que si están por debajo del 50 por ciento de su capacidad.



Por cierto que en la comunidad este arraque de primavera será moderado leve para los alérgicos a polen y gramíneas. Aunque con estos días de buen tiempo muchos hayan empezado ya los síntomas. Así lo ha dicho hoy la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica en la portada informativa del MIÉRCOLES 22 de MARZO. Jornada en la que la Sanidad ha sido también protagonista en las Cortes de CyL... Las Cortes de Castilla y León han rechazado este miércoles una iniciativa del Grupo Socialista que incluía varias medidas de ámbito sanitario como paso previo a la negociación de un pacto sanitario en la Comunidad, que los grupos Popular y Vox han tildado de "chantaje".



El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo ha avisado las políticas que la Junta está llevando a cabo, suponen un ataque a las instancias del diálogo social, y añade que la supresión del organismo de mediación laboral es una torpeza política y un ataque a los fundamentos básicos de nuestro sistema democrático.



En estos momentos se celebra en la Diputación de Palencia la última reunión del mandato de la Comisión Ejecutiva de la Federación Regional de Municipios y Provincias. A partir de ahora quedará en funciones hasta que se constituya la nueva ejecutiva tras las elecciones municipales del 28 de mayo. En el balance, la presidenta. Ha destacado que ha sido un período complicado debido a la pandemia. En el capítulo de reivindicaciones, subrayó Ángeles Armisén la digitalización, el reto demográfico y la financiación local.