El día del orgullo se conmemora en Castilla y León con una discurso coincidente de apoyo a los colectivos Lgtbi, del que se descuelga Vox. Esta formación, que preside el parlamento regional, no solo se negó a iluminar, anoche, la fachada del legislativo con los colores Arcoiris, sino que, hoy, ha pedido al PSOE que retire una bandera con estos colores, porque va contra la ley. La respuesta de este grupo no se ha hecho esperar, no la quitarán.

Esta tarde, habrá manifestaciones del orgullo en numerosas capitales de provincia. En la mañana, han sido las administraciones quienes ha sumado a esta efemérides.

En este informativo, queremos abrir una derivada, ya que Castilla y Leon es una de las comunidades que aún no tiene su propia Ley Lgtbi. Hubo dos intentos en el parlamento regional, pero, ningún texto salió adelante.

Los casos de covid confirmados por test han sido 3.959 desde el viernes pasado en Castilla y León, 1.190 más que en el mismo lapso de la semana anterior, con dieciséis decesos en los hospitales públicos de la Comunidad, cuatro menos que entre el 17 y 21 de junio. Por cierto, el presidente de la Junta ha tenido que suspender su agenda, ya que tiene coronavirus. Mañana, no tendrá lugar la reunión del Diálogo Social. Además abordaremos, que casi 10.000 familias con niños de dos años han solicitado recibir educación gratuita para el proximo curso 2022-2023. El 78 % de los potenciales beneficiarios han optado por este servicio, los datos los ha dado a conocer la Consejera, Rocío Lucas, en su visita al colegio ‘Pan y Guindas’ de Palencia. Entrevistaremos a a Soledad Alegre, la presidenta de la Federación regional de Padres y Madres de Colegios Públicas.

En el día regional de la parálisis cerebral, ASPACE, la asociación castellano leonesa de asociaciones de atención a las personas con esta enfermedad, exige políticas que permitan a este colectivo vivir con plenitud y dignidad. El lema de este año es YO DECIDO.

El presidente del Cabildo de Burgos, Vicente Rebollo, es el nuevo obispo de Tarazona. Dará el relevo en esta diócesis zaragozana a Eusebio Hernández, que presentó la renuncia al cumplir 75 años. Rebollo nació en municipio burgalés de Revilla Vallejera en 1964.