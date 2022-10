25:01

Tras las declaraciones del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, quien se refirirón al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el "líder de una banda criminal; hoy, el presidente, Alfonso Fernández Mañueco ha pedido moderación.

Precisamente, la Junta de Castilla y León aprobará mañana jueves en Consejo de Gobierno su proyecto de presupuestos para la Comunidad para 2023, después de que las Cortes den luz verde este miércoles al techo de gasto no financiero para el próximo ejercicio.

Nos acercaremos a Bruselas, porque representantes de la patronal, de comisiones obreras y de UGT acuden a las autoridades europeas para denunciar los incumplimientos en el Diálogo Social, desde que Vox está en el gobierno de la Junta.

No son las únicas palabras gruesas escuchadas en el parlamento. consejero de Empleo, Mariano Veganzones, aseguro que no falta trabajo si no que hay que gente no quiere trabajar. Hoy, ha matizado sus palabras, en Ponferrada, y ha asegurado que se refería al comportamiento de los sindicatos.

La policia científica y los arquitectos municipales de la localidad leonesa de La Bañeza invenstigan las causas de la explosión de una bombona de butano en un piso de la calle Alfareros que ha provocado heridas a un hombre de 58 años y obligado al desalojo de los vecinos que viven en el edificio, que han sido realojados en hoteles de la ciudad y en viviendas de familiares.

El regreso de las 14 familias desalojadas se preve largo porque los daños materiales son cuantiosos.

Un dispositivo conjunto de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha detenido a la expareja de Juana Canal, la mujer desaparecida hace 19 años en Madrid, después de que se encontraran restos oseos de ella en Navalacruz, en Ávila. En este municipio el detenido tiene vínculos familiares. Hace una semana se rastreó la zona y se descubrieron otros huesos que están siendo analizados.

Abordaremos un comportamiento incívico. Ocurrió este lunes, Un interventor de Renfe apeó en Palencia a 22 menores que se dirigían a León por "el ruido y el comportamiento" tras las "quejas de los viajeros"

Agentes de Policía Nocional y el propio subdelegado de Gobierno acompañaron a los niños hasta la llegada de un autobús fletado por Renfe para finalizar su viaje.