La Junta ha aprobado destinar 27 millones de euros para sufragar la gratuidad en las escuelas infantiles en el tramo de dos a tres años que, a partir de este curso escolar. Una familia puede ahorrarse en torno a 170 euros al mes al no tener que pagar el recibo mensual por llevar a su hijo a una guardía, se pública o privada

Además, Castilla y León ofrece Salamanca para acoger el Centro Nacional de Salud Pública que el gobierno aprobó esta semana.

Por su parte, la mesa de las Cortes, ha decidido que el presidente de la Junta no comparecerá ante el parlamento para informar de los incendios del verano, hasta que finalice la campaña estival contra el fuego. Los votos de PP y Vox han impedido esta comparecencia que solicitó el PSOE.

Ya que hablamos del fuego, el incendio forestal declarado este miércoles por la tarde que obligó a cortar durante tres horas al paso de trenes la línea ferroviaria Madrid-Galicia entre Zamora y la estación de la comarca zamorana de Sanabria ha quedado controlado este jueves por la mañana. También los que ayer por la tarde prendieron en León.

Del fuego al agua, si ayer el consejero de Agricultura apuntaba la posibilidad de que la Junta construyera pequeñas balsas en la región; hoy, Moisés Fernández, presidente de la comunidad de regantes del sistema Carrión, deja claro que no basta con esas pequeñas infraestucturas.