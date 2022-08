25:04

Tanto el líder regional del PSOE, Luis Tudanca; como el máximo responsable nacional de la UGT, Pepe Álvarez, han acusado a la Junta de negligencia en la actuación de los incendios de este verano y la han calificado de fracaso.

Este sindicato exige al gobierno regional que destina 90 millones de euros a una nueva política forestal.

Mientras que el secretario autonómico socialista se dirige al ejecutivo y le acusa de falta de empatía.

El presidente de la Junta comparecerá en la Cortes para informar del operativo de incendios, pero no, en septiembre, como reclama la oposición. Las razones las ha ofrecido el secretario regional del PP, Francisco Vázquez.

Hoy, el Consejo de Ministros aprobará la declaración de zona catastrófica el incendio de Losacio, en Zamora, que quemó más de 30.000 hectáreas.

Y la patronal tercia en la polémica sobre el cambio del festivo del 2 de enero, de 2023, por el 25 de julio. No lo ve con malos ojos.

Mañana habrá reunión en la Junta, con la participación de los agentes sociales, para consensuar este cambios de fechas, que parece, no gusta a todos, ya que los sindicatos lo han rechazado.

Las fiestas de Valladolid han programado un concierto de Jason Derulo, por el que el Ayuntamiento pagará unos 300.000 euros. Hoy, el alcalde, Óscar Puente, ha resaltado la dificultad que supone traer a un artista con ese caché, con once discos de platino, declarado el año pasado por la revista People como el hombre más sexy del mundo y que con 55 Millones de seguidores en TickTock, fue hace dos años el artista más reproducido del mundo.