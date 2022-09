25:07

El presidente de las Cortes de Castilla y León no dimitará tras el tenso pleno del parlamento autonómico repleto de insultos, reproches y acusaciones. Calos Pollán ha sido tajante: no entrará en provocaciones

El consejero portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, con gran experiencia como procurador, ha asegurado que debates como el que se ha vivido en las últimas 48 horas en las Cortes regionales, se han dado en otras etapas del Parlamento.

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, considera que lo ocurrido es intolerable y por eso hoy ha pedido la dimisión del presidente de las Cortes. De hecho, ha hecho una advertencia: si Carlos Pollán no dimite en 24 horas, entences acudirá a los juzgados.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el calendario laboral para el próximo año. Al final el 2 de enero y el 25 de julio serán festivos en la Comunidad.

Principio de acuerdo para extender de forma progresiva el operativo de lucha contra el fuego a lo largo de todo el año, que mantenga la actividad los 12 meses.

León será la sede de los actos centrales de la semana institucional de la Guardia Civil previa a la celebración el 12 de octubre de la patrona del cuerpo, la virgen del Pilar. Del 3 al 9 de octubre se han programado varias actividades incluido un desfile y parada militar para que los ciudadanos conozcan la labor que realiza la Benemérita. Además el ayuntamiento de León entregará el dia 3 la medalla de oro de la ciudad a la Guardia Civil.