Castilla y León Informativos Crónica de Castilla y León - 17/06/2022 25:06

Ya son 9.000 las hectáreas quemadas en el incedio forestal que avanza sin control en el corazón de la Sierra de la Culebra. Los vecinos de varios municipios han sido evacuados, para evitar que inhalen humo, pero se siguen valorando más desalojos. Los últimos han sido los 450 vecinos de Villardeciervos y Boya. Las condiciones meteorológicas no acompañan para poder controlar el fuego: vientos cambiantes, altas temperaturas, la sequedad del ambiente, y a esto hay que sumar la difícil orografía de la zona que dificulta los trabajos.

El PSOE ha pedido la comparecencia del consejero de Medio Ambiente en las Cortes para explique la gestión del primer gran incendio forestal de este año. Y Juan Carlos Suárez Quiñones recalca que el riesgo medio de incendios era lo adecuado y marcado por los medios técnicos El vicepresidente Juan García Galllardo, defiende una vez más que el dialogo social no puede estar ultrasubenvicionado e insta a los agentes sociales a que se revisen sus pretensiones si creen que necesita ayudas millonarias Y los sindicatos responden: el diálogo social está herido de muerte por culpa del gobierno regional. Dicen que sólo el presidente puede salvarlo. La Ministra de Transportes ha inaugurado hoy un nuevo tramo, Venta Nueva-Santiuste, de 17 km, de la autovía del Duero en la provincia de Soria. Raquel Sánchez se trasladará esta tarde a Vega de Valcarce, en el Bierzo, donde se ha resgitrado un segundo derrumbe en el viaducto del Castro en dirección Coruña de la Autovía del Noroeste. El nuevo arzobispo de Valladolid será Luis Argüello. Hasta ahora era obispo auxiliar y sustituirá Ricardo Blázquez. Argüello tomará posesión del Arzobispado de Valladolid el 30 de julio Más opciones

