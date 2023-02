24:54

Después de casi tres años, las mascarillas dejan de ser obligatorias en el transporte público. Autobuses, autocares, trenes... En todos ellos este elemento de protección es opcional y hemos salido a las calles de Castilla y León, a las paradas de estaciones y poderles mostrar con sus palbras cuántos de ellos seguirán con ellas puestas y cuántos no. Contamos lo que han dicho a los micrófonos de RNE.



Mientras, en las Cortes de Castilla y León las medidas antiabortistas anunciadas a principios de año por la Consejería de Sanidad. Una proposición no de ley a instancias del PSOE que ha generado gran debate y tensión entre las formaciones políticas dentro del hemiciclo después de que dease versiones encontradas entre los socios de la coalición de gobierno autonómico. Nuria Rubio, procuradora socialista ha criticado la actuación llevada a cabo por la consejera de Familia en esta polémica.

Ahora se debate en las Cortes una proposición no de ley sobre la ley del sí es sí que sigue siendo protagonista en este MIÉRCOLES 8 de FEBRERO ... Unai Sordo, líder de CCOO que ha estado hoy en Zamora ha pedido también a los partidos políticos para que se llegue a un acuerdo sobre este asunto y se deje de crear una alarma social.



El Comité Ejecutivo del Partido Popular de Castilla y León celebrará este viernes una reunión en la que acordará la convocatoria del Congreso Provincial extraordinario del PP en Salamanca, pendiente desde mayo de 2021.



El ayuntamiento de Salamanca ha comunicado que rescindirá de manera inmediata el contrato de José María Fuentes, quien accedió, a través de una convocatoria, al puesto de asesor externo especializado en proyectos estratégicos y contacto de posibles inversores para la internacionalización.El ayuntamiento ha tomado la decisión después de constatar que el título universitario de Licenciado en Economía aportado por Fuentes para acreditar dicha licenciatura es falso.

Y más de ayuntamientos, el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid, Martín Fernandez Antolín ha anunciado hoy que deja su escaño en el consistorio aunque conservará el acta como concejal no adscrito. Anuncio realizado durante una rueda de prensa en la que se ha mostrado muy contundente contra su formación política a la que ha tildado de "sucursal de políticas estrictamente conservadoras" y con su grupo político en el consistorio que conformaba con otros dos concejales más y que, según ha dicho el concejal siempre funcionó como grupo pero no como equipo. No descarta volver a la actividad docente pero no cierra la puerta a ir con Óscar Puente en las listas del PSOE.



A prisión provisional, en Palencia, un joven de 26 años, acusado de haber azuzado a un perro de raza peligrosa para que atacara a su expareja, a la que el animal mordió. También habría amenazado a la víctima con un arma de fuego. Se le imputa también haber quebrantao, además, una orden de alejamiento... y en un registro en su domicilio los agentes de la Policía Nacional se incautaron de varias escopetas.