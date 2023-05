25:02

CCOO, UGT y CSIF lo anunciaron ayer, después de 3 horas de negociación había FINALMENTE preacuerdo con la consejería de Sanidad para mejorar las condiciones de los trabajadores sanitarios... y hoy se ha ratificado. Faltaba la última firma, la que tenía el visto bueno del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez que finalmente se producía a primera hora de la mañana por parte dela gerente del Sacyl. Se tratan, dice Violeta Martínez Pindado, de más medidas de reordenación que de incremento de recursos y que adecuarán las condiciones del personal estatutario. Una negociación dice, en la que siempre ha confiado en llegar a buen puerto.



Negociación que da una cierta calma a la situación. Por las formas más que por el fondo. Desde CSIF hablan de acuerdo sin luces ni taquígrafos y de clandestinidad. Además han denunciado que no haya habido fotografía del momento de la firma, algo que desde la consejería se achaca al periodo electoral.

No llueve y la alimentación del ganado cada vez escasea más. Más de 700 explotaciones pueden cerrar en los próximos meses. Los ganaderos ya empiezan a tomar decisiones. Jesús Manuel González Palacín UCCL pide ayudas a Junta y gobierno central.



Hoy además es el Día contra la LGTBIfobia, jornada de concienciación, de tomar aire y pensar en los insultos que, en broma o no, agresiones físicas o verbales se siguen haciendo contra las personas que forman parte de este colectivo. El miedo obliga a que muchas personas no denuncien. La otra solución hacer las maletas y salir.