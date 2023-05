25:05

25.000 personas tienen un diagnóstico de celiaquía en Castilla y León. Personas que tardan meses a veces años en ser diagnosticadas. Personas que no paran de rotar de consulta en consulta con síntomas que a veces se notan y a veces no. Ellas son las que tienen diagnóstico. Pero 3 de cada 4 lo tendrán aunque no lo saben. Cuando conocen su diagnóstico empieza otro periplo, el de buscar alimentos como pan, harina sin gluten en el que no se dejen todo su dinero. La cesta de su compra en encarece 538 euros sobre el resto.

Otras reclamaciones, las de los sanitarios siguen negociándose. En apenas una hora se reúnen Junta y sindicatos convoacantes. La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha regulado a través de una orden publicada en el BoCyL los servicios mínimos para la huelga en la sanidad regional convocada para mañana miércoles por parte CCOO, UGT y CSIF tras no cerrarse el borrador de acuerdo alcanzado el 8 de mayo. La huelga está prevista para entre las 8 de la mañana y las ocho de la tarde de mañana.

200 ciclistas han fallecido en los últimos 4 años. Reclaman más atención y respeto por parte de los conductores a la hora de ponerse al volante. Hablamos con Goyo Negro, hermano de Jesús Negro, ciclista profesional que falleció en la vía pública.



Por cierto que esta comunidad es la tercera con más fallecidos en carretera en vehículos. Hoy vamos a hablar del parque automovilístico de la comunidad.

Las trabajadoras TCAES se han manifestado en Valladolid para mostrar su desacuerdo con el convenido entre la Junta y sindicatos. Convenio por el que se exige una titulación de sociosanitaria, TADE, para acceder a las bolsas de empleo. El acuerdo dicen que las degrada de categoría y en consecuencia reduce su salario.