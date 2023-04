25:07

En estos momentos el consejo de minsitros se encuentra anunciando las novedades en materia de vivienda para todo el país. Más de 50.000 viviendas de la Sareb, se propondrán para alquiler social de colectivos vulnerables. La Junta de Castilla y León tacha de ocurrencia y de fracaso anunciado la futura ley de vivienda. La directora general de la vivienda de la Junta, María Pardo, comparte con el Gobierno la necesidad de incrementar el parque público de viviendas en alquiler pero lamenta que NO se haya escuchado primero a las comunidades autónomas que son las que tienen las compatencias en esta materia.



Desde los agentes inmobiliarios de Castilla y León, su presidnete, José Martínez Iranzo, asegura que esa futura ley contempla algunos aspectos que podrían producir el efecto contrarioEl primero, el de David Alonso, Ganadero de vacuno de leche. Sus explotaciones no pueden más

En la comunidad se han perdiddo el 11 por ciento de las explotaciones solo en el último año. Y no parece que la situación vaya a mejorar.

Otro testimonio el de la situación del comercio de proximidadAdolfo Arnaiz, presidente de Conferco ha hablado de los retos y dificultades que tiene el pequeño comercio, la tienda de barrio o de pueblo de toda la vida para superar los vaivenes de grandes marcas... y de internet.

Y también hablaremos de las protestas sanitarias...El de los sanitarios que han pedido jubilaciones anticipada voluntaria por coeficiente reductor