25:05

Nueva polémica respecto al concierto homenaje, inicialmente benéfico programado para los afectados por los incendios en la Sierra de la Culebra en Zamora el pasado verano. Al acto promovido por la consejería de Cultura y que presentó hace escasos días el vicepresidente Juan García Gallardo no dejan de salirle cancelaciones de los grupos que tenían previsto subirse al escenario de Villardeciervos. Los últimos en caerse del cartel, el grupo asturiano Marlon, unos de los tres que lo protagonizaban. Piden explicaciones a la Junta porque, aseguran, la información que se trasladó desde la organización no se corresponde con la realidad. Explicaciones que, denuncian no les han llegado. Desde la Junta rechazan suspender el concierto. Carlos Fernández Carriedo Portavoz.

Desde el PSOE, Luis Tudanca tira de ironía.



De momento los conciertos que se mantienen son los de Alaska con Fangoria y el DJ Fonsi Nieto. Esta es la portada de este MIÉRCOLES 5 de ABRIL... jornada también marcada por los datos. La producción industrial encadenó en febrero dos meses en positivo en Castilla y León en tasa interanual, con un repunte del 3 por ciento, tras el 7,6 de enero, frente al terreno negativo en el que se situó en el conjunto nacional, con un descenso del 0,8 por ciento. Es la segunda subida consecutiva en lo que va de año.

Además hoy protesta en Salamanca de los sindicatos CCOO y UGT ante la situación del personal de mantenimiento que denuncian que se está pretendiendo una privatización del sector sanitario.



En deportes a las 5 de la tarde se presenta oficialmente a Paulo Pezzolano como nuevo técnico del Real Valladolid. Ya ha realizado su primer entrenamiento, se lo contaremos en este informativo.

Tiempo de noticias en el que muchos nos escucharán ya desde sus coches camino a sus vacaciones. Comienzan cuatro días, los más importantes de la Semana Santa pero que muchos cogerán como respiro para encarar mejor el último trimestre del curso antes del verano. Hoy hemos hablado con agencias de viajes que nos ddestacan que entre los destinos, hay un poco de todo... el que busca sol y el que busca turismo de interior... Mónica Blanco, vicepresidenta de la Federación de Agencias de Viaje de Castilla y León.