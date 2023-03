25:05

Los discursos de odio a personas por su oprigen racial o étnico se hacen cada vez más hueco en la sociedad. Los escuchamos a través de diversos medios, en distintos foros. Discursos que se normalizan, que se viralizan, que se comparten y que incluso se aplauden y se defienden impunemente. Detrás esconden no solo la xenofobia sino un delito tipificado con pena de cárcel. En esa concienciación se enmarca el Día Mundial de la No discriminación en el que se busca crear un clima de convivencia en una sociedad cada vez más polarizada. Lo ejecmplificamos con el testimonio de Sandra Meca de Perú es mi Tierra.



Otras voces, las de Alberto, Pablo María y Andrés. Personas con sueños de presente y futuro. Viven en CyL y tienen Síndrome de Down, cuyo día mundial se conmemora hoy Pero sobre todo tienen deseos de poder realizar su vida con normalidad y ajenos a los comentarios de odio de la sociedad.

Son realidades que también suceden en la calle, en el día a día en una jornada en la que los discursos políticos abarrotan los titulares informativos. MARTES 21 de MARZO

El Fiscal General del Estado, Alvaro García ortiz ha avanzado en que los proximos dias se remitirá una circular a las fiscalías provinciales, para establecer pautas comunes en las revisiones de los delitos relacionados con agresiones sexuales:



Nueva noche de incidentes generados por la huelga del servicio de recogida de basuras en Ponferrada. Los bomberos han tenido que sofocar varios incendios en numerosos contenedores distribuidos por toda la ciudad. CGT se desvincula de los actos vandálicos de los últimos días, al tiempo que los condena. Niegan presiones sobre los trabajadores que no han querido secundar la huelga, algo de lo que les acusaba Comisiones Obreras. Aseguran que hay hasta 5 trabajadores contratados al margen de los servicios mínimos de la huelga, y que han ido a trabajar sin ser increpados.



El secretario de CCOO en Castilla y León Vicente Andrés ha negado que, tal y como aseguraba el consejero de Empleo en las últimas horas, hya diálogo con los sindicatos para el restablecimiento del diálogo social con la consejería de VOX después de eliminar la financiación para el SERLA. El líder sindical se congratula de que la consejería “esté dando un paso atrás” propiciado por el Requerimiento que el Gobierno de España remitió a la Junta de Castilla y León el pasado 13 de marzo en el que se instaba a dar continuidad a este servicio de mediación laboral.