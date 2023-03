25:06

La visita de las últimas horas del presidente Pedro Sánchez a las BRIF del Puerto del Pico en Ávila, donde anunciaba la nueva Ley que protegerá a los Bomberos Forestales y Agentes Medioambientales en su trabajo de lucha contra los incendios no ha gustado a la Junta de Castilla y León. Ayer el presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco respondía a ese vídeo del presidente colgado en Twitter también a través de esta red social. Culpa a Sánchez de no haber avisado de manera oficial de su visita a la comunidad. El consejero de Medio Ambiente Juan Carlos Suárez Quiñones, habla de electoralismo... Y Virginia Barcones, delegada del gobierno en la comunidad, insiste en que la competencia en materia de extinción de incendios es de la Junta.



Ayer conocíamos el fallecimiento de Manuel, el pequeño de 17 meses de vida que no pudo superar el rabdoide, un tipo de cáncer raro que se le diagnosticó el pasado mes de septiembre. Su madre, la vaallisoletana Sara Feernández, llevó a cabo una campaña para que la fundación CRIS consiga financiación con la que contratar a investigadores que den con solución a estos pequeños no solo en el presente sino en el futuro. Marta Cardona directora de la Fundación CRIS recuerda que estos casos pueden suceder a cualquiera.



Enseguida se lo ampliamos... el consejero de Economia y Portavoz Carlos Fernández Carriedo asegura que la puesta en marcha de la reducción de la jornada laboral a 35 horas para los funcionarios públicos de la Junta de Castilla y León no es una medida electoralista. Es la respuesta del portavoz de la Junta después de que el partido socialista tachase de treta electoral el anuncio de Jesús Julio Carnero.



El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero ha defendido esta mañana el diálogo social de Castilla y León como herramienta fundamental de gestión y convivencia. Lo ha hecho en Guarda, en Portugal, donde también ha resaltado la adhesión de la comunidad a la nueva red del país galo con españa en la cooperación transfronteriza para intensificar la colaboración institucional.



El TSJCyL ha ratificado la condena de dos años y medio de prisión por abuso sexual impuesta por la Audiencia de Valladolid a un hombre de 62 años, cometido contra una menor, que tenía 15 años cuando fue cometido el delito. Los hechos sucedieron en 2021. la menor, que sabía el número de teléfono del acusado, le mandó un mensaje pidiéndole que la recogiera con su coche en una dirección en la que había estado con unas amigas, para llevarla de vuelta, un viaje en el que no ocurrió nada. Días después, la víctima volvió a mandar otro mensaje al acusado para que la trasladase de una dirección a otra, donde sí acarició a la joven, practicó tocamientos y la besó en la boca.