25:05

Esta semana llega marcada por un aniversario: el del Estatuto de Autonomía de Castilla y León que este sábado cumplirá 40 años desde su firma. La máxima norma de la comunidad llega a su cuarta década en el parlamento de plena actualidad, eso sí con la crispación como protagonista. El nivel de confrontación entre grupos parlamentarios continúa en el parlamento. El último capítulo se vivió el pasado viernes, después de que las Cortes emitiesen un comunicado anunciando que no se entregaría la medalla de oro de las Cortes, como suele ser habitual en esta celebración. Este año recaía en la Guardia Civil pero finalmente no se ha concidedido a nadie al no salir por unanimidad. Desde el grupo socialista insisten en que hay un vaciamiento progresivo del contenido del estatuto desde la entrada de VOX en las instituciones..

Contestación desde VOX del consejero de industria que niega que el gobierno de coalición de PP y VOX esté vaciando de contenido el estatuto de autonomía en lo referente a los derechos sociales como apuntan los sindicatos que se movilizarán este sábado con motivo de este aniversario del estatuto. Mariano Verganzones les ha contestado. Además asegura que los trámites para la extinción del SERLA continúan.

Continúan los parones iniciados el pasado viernes en la fábrica de Renault de Valladolid y de Villamuriel del Cerrato en Palencia. Todo debido a la falta de componentes según la empresa del rombo. Desde UGT reconocen la tension que se genera que abocan a esta situacion.

El PSOE ha pedido la dimisión del gerente de asistencia sanitaria y de la delegada de la Junta en Soria por lo ocurrido con la contratación de un oncólogo. Al médico se le había rescindido el contrato al no tener homologada la titulación pero con el cambio de normativa se pudo de nuevo realizar el contrato pero al final se ha ido a ejercer a otra provincia. Ello supone que la plaza que ocupaba se ha amortizado e iba a ser contratado para ocupar la de otro médico que había conseguido el puesto en Aranda de Duero. El PSOE pedirá explicaciones en las Cortes Regionales. Desde la delegación de la Junta, su titular, ha defendido el plan de choque pasando consulta por la tarde en el servicio de oncología y se trabaja para contratar a un nuevo médico.



La familia de una niña berciana ha denunciado públicamente lo que consideran una negligencia en la atención médica recibida por un cuadro de apendicitis. La niña de ocho años fue trasladada hasta el Hospital del Bierzo con un fuerte dolor abdominal y cólicos. Allí tuvo que esperar casi siete horas hasta que, tras las reiteradas quejas de la madre, le realizaron una ecogorafía que confirmó ese diagnóstico. Finalmente se determinó su traslado al Complejo Asistencial Universitario de León donde fue operada. Estos hechos tuvieron lugar a mediados de la pasada semana. La niña se encuentra ya en su domicilio.