El aborto vuelve de nuevo a la primera plana informativa. No solo a nivel nacional tras la aprobación esta mañana de la nueva Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso de los diputados sino también en Castilla y León que vuelve a generar versiones encontradas entre los socios de gobierno. El portavoz del grupo parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León asegura que su partido no se siente responsable de que sus propuestas del pacto de gobierno no estén saliendo adelante, en relación a la aprobación del decreto de Concordia. Sin embargo, Carlos Menéndez. Asegura que El PP Nacional se interpone en en el desarrollo del gobierno de coalición en esta comunidad.



En la Junta, su portavoz, el popular Carlos Fernández Carriedo sin embargo dice que no están recibiendo señales para romper el pacto de gobierno que firmaron hace menos de doce meses.

La política en el eje central informativo de este JUEVES 16 de FEBRERO .Sigue la polémica en el PP de Salamanca. Algunos afiliados populares han vuelto a denunciar a la comisión gestora provincial, a poco menos de un mes de que acabe el proceso de primarias solicitado por la justicia porque, según han denunciado algunos de esos afiliados a los micrófonos de RNE, el mismo día de esta reunión seguían produciéndose nuevas afiliaciones al partido. Así al menos lo ha contado Julián Barrera.



En Zamora mientras tanto Ciudadanos, pero seguirá como diputado provincial y concejal en el ayuntamiento El presidente de la Diputación de Zamora, Francisco Requejo, ha confirmado ya su baja como militante de Ciudadanos. Todo ello después de que en días pasados presentara su nuevo partido, que lleva por nombre "Zamora Sí". Requejo ha reconocido conversaciones con la dirección regional del partido naranja, de cara a alcanzar un posible acuerdo de cara a las elecciones municipales del mes de mayo. Acuerdo que NO será posible...



Castilla y León fue la única comunidad que cerró el 2022 con caída en sus exportaciones, con ventas por 14.812,6 millones de euros, el 0,2 por ciento menos que en el 2021, frente al repunte nacional del 22,9 por ciento, un descenso ligado al sector de la automoción, que exportó el 27,9 por ciento menos, según el informe de comercio exterior publicado por la Junta de Castilla y León. Pablo Fernández, de Podemos ha destacado que se trata del peor dato autonómico



Hoy les hablaremos de una fotografía inédita de Antonio MAchado. Una copia que está firmada por el fotógrafo valenciano Finezas y Muestra al poeta con su familia durante una entrevista en diciembre de 1936 en Rocafort, Valencia. Acu Estebarán, es el experto que encontró la foto de manera fortuita analizando un periódico de los años 30.