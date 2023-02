24:45

Siguen las muestras de solidaridad y ayuda tanto a Turquía como a Siria después de esas imágenes que siguen sobrecogiendo y de los milagrosos rescates que entre los interminables escombros aún se producen. Víctimas que sobreviven atrapadas más de 100 horas después del seismo que ha costado la vida ya a más de 15.000 personas en estos dos países. La Junta de Castilla y León ha aprobado un paquete urgente de ayudas por valor de más de 300.000 euros con focos, mantas o carpas para asistir a los damnificados. Carlos Fernández Carriedo, el portavoz se ha unido al mensaje de ánimo para los afectados.



Mientras como les hemos contado en este tiempo informativo, algunos bomberos se desplazan ya hoy hasta allí, entre ellos les hemos contado desde Zamora, Burgos... hoy desde Valladolid 5 bomberos se encargarán de prestar.

En lo político...después de que ayer se insistiese desde el PP que no va a haber nuevas medidas antiaborto, se reaviva el debate entre los partidos que forman la coalición de gobierno. Ignacio Garriga, secretario general de VOX, insistía en una entrevista en el Canal 24 Horas de TVE en que el protocolo se pondrá en marcha y la ecografía 4D que definía como algo "muy bonito".



En Castilla y León, en 2022, 51 personas perdieron la vida, en su puesto de trabajo, 9 más que el año anterior. La siniestralidad aumenta casi un 3% ya que se han contabilizado mas de 28.600 accidentes con baja, sobretodo en el sector servicios, industria y construcción, y sobretodo en las pymes. Crecen los siniestros de caracter grave, "in itinere" y tb las enfermedades laborales.



En Ciudadanos tras la baja ayer en Valladolid de un concejal, llega otra noticia en Zamora, la nueva plataforma presentada por un miembro aún de Cs, Francisco Requejo, llamada Zamora Sí de cara a las elecciones del mes de mayo se presenta esta tarde de manera pública. Los detalles aún no se conocen pero lo que ha sorprendido al procurador de Cs Francisco Igea e que Requejo aún forme parte de la formación naranja o no haya comunicado su baja de la misma.



Un problema de falta de tensión en el sistema de electrificación de León obliga al traslado por carretera de los viajeros de cuatro trenes de media-distancia entre León-Ponferrada y uno en el trayecto León-Palencia. Se está trabajando para su resolución pero de momento no hay estimación para restablecer el servicio ferroviario con normalidad.