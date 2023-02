25:04

La situación laboral que se vive en los hospitales y ambulatorios de Castilla y León ha hecho que los sanitarios salgan hoy a la calle.



Son las voces de médicos, enfermeras y personal que trabaja en estos centros sanitarios en todas las provincias y que se han concentrado en una protesta organizada por el sindicato CSIF quien ha vuelto a pedir una reunión con el consejero de Sanidad. Denuncian no haber mantenido apenas contacto con la consejería de Alejandro Vázquez y no descartan ir a la huelga si las condiciones que tildan de "caos" no se solucionan. El consejero ha contestado a ello.



Mientras el portavoz de la Junta ha asegurado que la solución no es prestar atención en los consultorios rurales sino incrementar el número de facultativos.



Enero deja una subida en las listas de desempleo en Castilla y León con más de 3.600 parados respecto al mes de diciembre. Se superan así los 125mil parados en nustra comunidad, un dato que nos coloca como la quinta comunidad en la que más sube el paro. Mientras, el sindicato UGT en Castilla y León exige a la Junta que retome la negociación de las Políticas Activas de Empleo.



El consejo de gobierno ha aprobado una rebaja de las tasas universitarias para el curso que viene en las matrículas de primero de grado y de máster no habilitante, También se rebajan los gastos en las pruebas de la EBAU. La fase ordinaria y general será un 16% menos y en los exámenes complementarios de asignaturas que no son obligatorias, la redcción es de un 54%.

Y en sucesos, varios apuntes. La Policía Nacional ha detenido a 64 ultras por su presunta participación en una pelea ocurrida en las inmediaciones del estadio burgalés de El Plantío en Burgos, horas antes del partido de liga entre el Burgos y el Real Zaragoza disputado el pasado 27 de noviembre. A finales de noviembre, recordamos, se produjo en Burgos, en las zonas más próximas al plantío una auténtica batalla campal en la que se enfrentó más de medio centenar de integrantes de Resaca Castellana y Ligallo. Según la Policía, se enfrentaron utilizando objetos contundentes como sillas, mesas, botellas y papeleras, lo que provocó daños en la terraza de un bar, así como en el mobiliario urbano.