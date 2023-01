25:07

El Gobierno Central ha aceptado el escrito enviado ayer por la Junta de Castilla y León y lo consideran una "rectificación" de las medidas dirigidas a las mujeres embarazadas y que también afectarían a aquellas que quisieran interrumpir su embarazo que se anunciaron en el consejo de gobierno de la semana pasada. El presidente de la Junta insiste en la versión de que no va a ponerse en marcha ningún protocolo ni ninguna medida adicional. No existe, dice Alfonso Fernández Mañueco ningún protocolo antiaborto y vuelve a rechazar la postura de VOX que pide que se plasme por escrito desde la consejería esas medidas. Mañueco insiste en que no hay debate, culpa al gobierno central de generar una cortina de humo y deja en el aire el desautorizar al vicepresidente Juan García Gallardo. Palabras hoy en Madrid, en FITUR, donde ha coincidido con el presidente nacional del Partido, Alberto Núñez Feijóo y donde también ha estado presente el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sin embargo aunque satisfecho, el gobierno central se mantiene alerta después de que ayer el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo deslizara que las medidas de la nota de prensa del anterior jueves serán comunicadas por parte de la Consejería de Sanidad a los médicos. La Delegada del Gobierno asegura que el ejecutivo estará atento. Y mientras, los sindicatos insisten en que el gobierno autonómico es insostenible.

77 convenios colectivos han quedado sin renovación el año pasado afectando a 155mil personas trabajadoras en nuestra comunidad. La pérdida de poder adquisitivo se ha incrementado en 5 puntos y el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras, Fernando Fraile, culpa a la patronal.



Hoy hablamos con los jóvenes de Castilla y León sobre su situación laboral y también económica a la hora de quedarse aquí y sobre las oportunidades de futuro que tienen.

Se ha publicado en el Bocyl, la convocatoria para solicitar el Bono de Urgencia Social para las personas ucranianas en régimen de protección temporal. Se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad. Será una ayuda económica directa de 400 euros al mes, durante un máximo de 6 meses. Podrá ser mayor si se tienen hijos menores de edad a cargo del beneficiario. Isabel Blanco, consejera de familia e igualdad de oportunidades.



A raiz de las rutas escolares afectadas por nieve o inclemencias de estas últimas horas, La Consejera de Educación, Rocío Lucas, ha asegurado que estos estudiantes afectados por la nieve podrán tener refuerzo escolar a través del programa de la Junta "Para la Mejora del Éxito Educativo".



Y el Tribunal Supremo ha condenado a 12 años de prisión a un hombre de Ávila que agredió sexualmente a la hija de 5 años de su entonces pareja sentimental. La Sala de lo Penal rechaza el recurso de la defensa y da la razón a la Audiencia Provincial de Ávila, que lo condenó en noviembre de 2021. Una pena que ya había ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en marzo del pasado año. El varón, agredió sexualmente a la niña, que tenía 5 años... y, para ello, la amenazó con que si no hacía lo que él quería, la echarían del colegio y no vería a sus amigos. Los hechos ocurrieron en 2015, en el domicilio familiar donde convivían el condenado, su pareja y la hija de esta, la víctima.