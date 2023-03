25:04

El gobernador del Banco de España ha llamado a la calma, esta mañana, desde Valladolid. Asegura que las circunstancias financieras en Europa distan mucho de las que propiciaron la quiebra del banco de Silicon Valley, en Estados Unidos.



Y mientras esto sucede, los pensionistas han vuelto a la calle para contar su realidad la que les impide llegar en buena parte de los casos a final de mes y se complica cada vez más llenar la cesta de la compra. Ante la tesitura se preguntan si poner la calefacción o pagar la comida en el supermercado.

Mirando al bolsillo arrancamos la portada informativa de este LUNES 27 de MARZO. La otra mirada, la lanzaremos al cielo. Esta semana llegaremos a cercarnos a los 30 grados de máxima y de nuevo preocupa y mucho que no vuelvan a repetirse incendios forestales como los del año pasado.

El consejero de medio ambiente ha pedido más responsabilidad y no hacer política sobre materia de incendios forestales, a la vez que ha defendido el incremento presupuestario de la Junta duplicado en el último año.



El PSOE ha valorado la visita a Castilla y León de Santiago Abascal el pasado viernes. Ana Sánchez asegura que vino a echar piropos a Fernández Mañueco.



La Consejera de Familia Isabel Blanco no ha entrado a valorar la propuesta que VOX llevará al proximo Pleno de las Cortes para ensalzar la figura del padre trabajador que provee sustento económico a su familia, y se ha limitado a recordar que las politicas de su consejería se dirigen a las familias:



Y poco a poco comienza a eliminarse el estigma sobre hablar o no del Suicidio. Hoy en Zamora se ha realizado una jornada informativa sobre ello. La carencia de ayuda psicológica se debe a lo que siempre se ha denunciado: faltan medios y acceso a la salud mental. Los jóvenes tienen más tentativas suicidas por las nuevas tecnologías pero tampoco hay que olvidar las altas tasas que hay en otras edades.

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha urgido este lunes a que se done sangre del grupo A+ con el fin de mantener las reservas que se necesitan para la actividad sanitaria.