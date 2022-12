25:06

Castilla y León necesita un presidente de la Junta de Castilla y León, no un presidente del Partido Popular. Son las palabras del líder de los socialistas en nuestra comunidad, de Luis Tudanca, que esta mañana también ha culpado a Alberto Núñez Feijóo de querer exportar el modelo de VOX, que ha permitido en Castilla y León, al resto de España.



La formación Soria ¡YA! no concurrirá, finalmente, a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo, al no contar con suficiente número de personas comprometidas para asumir el reto de presentarse a unos comicios locales ni estructura suficiente.

La Asociación de Trabajadores Autónomos y Dependientes de CCOO Castilla y León ha denunciado esta mañana que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo eliminará la Mesa del Autónomo.



El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, se ha comprometido a votar a favor de los presupuestos generales de la comunidad con una condición: que se apruebe la enmienda para ayudar a los enfermos de ELA. Un Igea hoy emocionado hablando sobre este asunto.



Primer día de la huelga de las basuras en León que ha paralizado la actividad en el centro de tratamiento de los resíduos sólidos.

Los trabajos de búsqueda del piloto del ultraligero siniestrado el sábado pasado en la provincia de Valladolid se ha reactivado esta mañana con una novedad, la incorporación de la unidad central cinológica especializada en la búsqueda de restos humanos debajo del agua con perros. Además, ya se ha procedido a reflotar los restos del ultraligero para su inspección ocular. Los trabajos se complican porque el río Duero baja turbio y empeorará durante las próximas horas.

El director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), Javier Angulo, no continuará como director del festival tras 15 años al frente del mismo.

Cielo cubierto con lloviznas y la temperatura máxima de hoy se va a registrar en Zamora y no será una blanca y fria navidad. Las previsiones nos hablan de lluvias y temperaturas suaves para estas fechas.



En las carreteras tenemos que lamentar una nueva víctima mortal. Una mujer de 35 años ha fallecido como consecuencia de la colisión entre una furgoneta y un camión en la nacional 120, dentro del término municipal de Melgar de Fernamental. Con este accidente, son ya 22 las víctimas mortales en carreteras burgalesas en lo que va de año.