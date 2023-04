25:04

El mes de abril nos está dejando una ausencia de lluvias que no es común, no solo por lo que suele decir el refrán sino por lo que ratifican los datos. Apenas 3 días se han registrado de lluvia cuando lo habitual son casi el triple. El riesgo de incendios se incrementa por tanto y la Junta ya ha presentado su plan anual de prevención, vigilancia y extinción de fuegos para este año. Plan que eso sí llega casi medio año después de la fecha límite establecida. en octubre del pasado año. El consejero de Medio Ambiente lo ha justificado explicando que no ha llegado el real decreto desde el gobierno central con las directrices y previsiones generales para que las comunidades lo desarrollen.



otro de los asuntos que más polémica ha generado estos meses es el SERLA. El consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado una partida de 400.000 euros para este servicio. Esto supone el 60 por ciento menos que lo que se destinó en 2022. El pasado año los presupuestos de la Junta fuerron prorrogados al adelantarse la convocaroria electoral en la comunidad.



Alfonso Fernández Mañueco ha pedido al Gobierno de España que la transición hacia una nueva movilidad sea ordenada y justa para el sector de la automoción. El presidente de la Junta ha participado en el primer congreso sobre el Futuro de la Movilidad organizado por el Cluster de la Automoción de Castilla y León celebrado en Valladolid.



El vicepresidente de la Junta mientras tanto ha hecho una defensa de la Edad Media como una etapa de luz frente a la oscuridad que algunas personas dice, quieren imponer. Son las raíces, según Juan García Gallardo, de la identidad nacional



La Sociedad científica de Medicina de Urgencias de Castilla y León ha mostrado su optimismo con la creación de una especialidad de Urgencias. Tras solicitar agilidad al Ministerio de Sanidad, creen que tras el verano se pondrá en marcha esa especialidad MIR.

En las carreteras... La Guardia Civil de Tráfico de Palencia detectó el pasado 3 de abril un turismo que circulaba a una velocidad de 198 kilómetros por hora en un tramo que estaba limitado a 100 kilómetros por hora por una señal, al suprimirse uno de los dos carriles de la autovía A-73, en el enlace con la Nacional 627 . Es una zona con alta siniestralidad dentro de la provincia de Palencia. Además, el conductor llevaba el vehículo con el permiso de conducir caducado, dio positivo en el test indiciario de drogas y viajaba con un menor en los asientos traseros. Por todo ello, fue investigado por un presunto delito contra la seguridad vial.