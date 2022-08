25:01

La noticia más esperada de la mañana, ya se ha confirmado: el incendio del Valle del Tietar no avanza. Eso sí, hay que mirar al cielo y confiar en que las tormentas previstas para esta tarde no provoquen nuevos focos. Además de conocer la última hora, de este siniestro, conversaremos con José Ángel Arranz, director General de Patrimonio Natural de la Junta.

Hoy, hemos sabido que organizaciones agrarias como la Coag, con fuerte implantación en Zamora, considera que la admnistración regional ha cumplido su compromiso tras el incendio de la Sierra de la Culebra.

Satisfacción también por el apoyo que se está prestando, en forma de suministro de alimentos, a los apicultores... Queda por cuantificar, no obstante, el lucro cesante.

El fuego en portada. Aunque, en este martes de calor, hay que reiterar que quedan pocas horas para que entre en vigor el decreto de ahorro energético.

La Junta volvió a pedir este lunes al Gobierno central que introduzca cambios para mejorar el Real Decreto de Medidas de Ahorro Energético que entrará en vigor mañana. El consejero Carlos Fernández Carriedo exigió la participación de las corporaciones locales y de los sectores productivos afectados. En la misma línea que el presidente de la patronal regional, Conferco, Adolfo Sáinz hace esta propuesta la gobierno de España y que la patronal regional CEOE. También escucharemos las opiniones de su secretario general, David Esteba.

Las fiestas de la localidad vallisoletana de La Seca se han suspendido por dos las muertes, anoche, de dos personas; una de ellas corneada por una vaca y otro hombre que se desvaneció y murió cuando iba a asistir a una novillada nocturna en esta localidad.