25:10



Nueva víctima de violencia de género en Castilla y León. Una mujer de 35 años ha sido asesinada esta madrugada en Soria. Ya ha sido detenido el pregunto agresor, su pareja sentimental, un hombre, de 32 años, que acuchilló a la víctima en el domiclio que compartían, y donde se encontraba también la hija de 8 años y un familiar de la víctima, un tío, que ha sido quien ha avisado al servicio de emergencias. A media mañana se ha guardado un miniuto de silencio ante las sedes de las instituciones como condena a este crimen de violencia de género y esda tarde habrá otra concentración en Soria. No existían denuncias previas por violencia machista contra el presunto agresor. Recuerden que el 016 es el teléfono gratutito de ayuda y asistencia a las víctimas de la violencia de género. NO deja rastro en la factura telefónica pero no se olviden que hay que eliminarlo del registro de llamadas del dispositivo movil.

Por cierto que el Juzgado de Cervera de Pisuerga, en Palencia, ha acordado archivar las actuaciones iniciadas en mayo de 2021 para averiguar lo que ocurrió con las dos niñas de Aguilar de Campoo que llevan desaparecidas desde 1992, al NO constar "autor conocido en la perpetración de los hechos".

Reunión clave, esta tarde, en Valladolid, para buscar una salida viable a la galletera Siro. La Junta y Gobierno central mediarán entre las partes con el fin de que la dirección y los comités de empresa puedan acordar un Plan de Competitividad y se puedan salvar los 1.500 empleos de las cuatro fábricas de la región. También están invitados los alcaldes de las localidades afectadas.

Los empresarios de la Comunidad muestran su sorpresa después de que Argelia haya suspendido las relaciones comerciales con España. Castilla y León exporta 50 millones de euros al año, sobre todo, bienes de equipo y maquinaria.

Jueces para la Democracia pide al al Consejo General del Poder Judicial que actúe contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por comparar al Partido Comunista de España con el partido nazi alemán.

Las tasas universitarias de los grados y los másteres se mantendrán para el próximo curso, tras varios años de descensos que han conseguido situar los precios públicos en los niveles de 2011. Sólo bajarán un 27 por ciento las primeras matrículas de máster habilitantes.

Descartados los dos casos en investigación por viruela del mono en la Comunidad. Lo ha confirmado el Centro Nacional de Microbiología. Sanidad activó el martes el protocolo de actuación ante dos posibles contagios ahora descartados.

Esta noche arranca el festival Palencia Sonora. Hasta el domingo, más de 30 citas musicales. Los dos primeros conciertos, este jueves, correrán a cargo de Alberto y García y Delaporte.

El derrumbe, este pasado martes, de un tablero de la autovía A-6 a la altura de Vega de Valcarce se ha debido a un desplazamiento atípico de la estructura. Esa es la primera conclusión que sacan los técnicos del Ministerio de Transportes. Lo ocurrido pone en evidencia que el viaducto afectado tenía problemas estructurales no detectados.

Una buena noticia dese la Montaña Palentina. La osa que se despeñó tras el ataque de un macho en celo sigue con vida. Borja Rivas